Россия попала в топ-10 стран по выручке фрилансеров

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В 2020 году российский рынок фрилансеров оценивался в 41 млрд долларов. Так РФ вошла в десятку стран по объёму выручки этого направления.

Аналитики уверены, что этот вид занятости будет привлекателен и после пандемии, а также будет расти, сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование PwC.

Так, глобальный рынок фриланса в прошлом году оценивался в 6,5 триллиона долларов, и через пять лет эксперты ждут его увеличения почти до 14 трлн, так как он ежегодно растёт примерно на 20%.

В России к 2025 году ждут расширения рынка фрилансеров в финансовом эквиваленте до 102 млрд долларов.

Так, около 25% компаний в РФ выразили уверенность в том, что в ближайшие годы заместят фрилансерами до 30% работников. Частично это связано с тем, что доля трудоспособного населения снижается. В итоге нанять подходящих людей в штат окажется довольно сложно.

Минтруд при этом уверен, что доля российских компаний, где фриланс может заменить постоянного работника, крайне мала. Например, почти невозможно перевести на такую форму работников сферы услуг и ЖКХ.

Почти на 25% чаще в прошлом году в России работу теряли женщины, чем мужчины. Причём речь идёт как о прерывании трудового договора со стороны работодателя, так и об увольнении по собственному желанию, писал NEWS.ru.