https://static.news.ru/photo/8ddf2758-6a03-11ea-9049-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иностранные граждане, которые нарушают правила карантина, могут быть депортированы с территории РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала информацию о высылке граждан Китая за нарушение режима самоизоляции.

Мы взаимодействуем с китайскими партнерами, когда речь идет о гражданах этой страны. Мы взаимодействуем с посольствами соответствующих стран, когда речь идет о гражданах их государств. И мы решаем эти задачи практически в онлайн-режиме, — отметила она в ходе брифинга.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, распространившейся из Китая. На сегодняшний день ей заразились более 219 тысяч человек по всему миру, более 8 тысяч умерли, 84 тысячам удалось выздороветь. В России диагностировано 147 случаев заболевания, большинство этих пациентов недавно вернулись из зарубежных поездок.

С 21 марта до 12 апреля в Москве будут закрыты общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения допобразования. В столице уже запрещены все массовые мероприятия численностью больше 50 человек. Кроме того, все приезжающим из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании предписывается находится в течение двух недель в режиме самоизоляции. Человеку не разрешается выходить из дома. Исключение — случаи крайней необходимости. Причём покидать жилище можно только в медицинской маске и в малолюдное время. Нарушителей выявляют, в том числе и благодаря системе камер наблюдения «Безопасный город», писал NEWS.ru.