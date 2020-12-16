Россия получила первые партии вакцины «Спутник V» производства Индии

https://static.news.ru/photo/e8830ffa-407a-11eb-ad69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press

РФ получила первые партии вакцины «Спутник V» производства Индии, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В настоящее время эксперты проверяют качество продукта. У азиатской страны есть с РФ договорённость о выпуске препарата четырьмя крупными компаниями.

Мало того, уже первые примеры произведённой в Индии вакцины [«Спутник V»] направлены в Россию, и мы сейчас тестируем качество этой вакцины. Индия будет производить для нас около 300 миллионов доз или больше вакцины в следующем году, — отметил Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

В РФ зарегистрированы два препарата от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор»). Кроме того, ведётся разработка ещё одного вещества. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных средств от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке.

Создание в РФ «лайт-вакцины» против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) — с одним уколом и более коротким периодом выработки антител — позволит охватить большее число граждан, но продолжительность будет небольшая, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. По мнению эксперта, подобный препарат от COVID-19 позволит найти компромисс между сроком действия вещества и необходимостью быстро сбивать пик заболеваемости и смертности от недуга, используя только один компонент лекарства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что испытание вакцины от коронавируса «Спутник V» на беременных проведут после завершения исследования на детях и взрослых, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.