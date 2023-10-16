Россия получила от Японии новые данные о сбросе воды с «Фукусимы-1»

Япония предоставила дополнительные сведения российской стороне относительно сброса воды из аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» в океан, сообщили в Министерстве иностранных дел Японии. В ведомстве добавили, что Токио продолжает добросовестно делиться с Россией подробными объяснениями.

После онлайн-диалога, проведенного 10 октября в связи с пресс-релизом Россельхознадзора от 26 сентября, российской стороне до 15 октября была предоставлена дополнительная информация. Япония продолжит прозрачно и добросовестно предоставлять России объяснения, основанные на научных данных, получая при этом оценку Международного агентства по атомной энергии, — заявили в японском Министерстве иностранных дел.

Недавно министру сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Тэцуо Номуре пришлось принести публичные извинения за то, что он назвал «зараженной» воду, сбрасываемую в океан с АЭС «Фукусима-1». Такого шага от него потребовал глава правительства страны Фумио Кисида.

Ранее специалисты Россельхознадзора в Приморье провели исследования около 450 проб различной рыбной продукции, добытой в промысловых подзонах нескольких регионов РФ после сброса воды с «Фукусимы-1». Все они оказались нерадиоактивны.