Россия побила рекорд по выработке атомной энергии

Заместитель председательства правительства РФ Александр Новак сообщил, что в 2020 году российские атомные электростанции выработали 216 млрд кВт/ч, что является максимумом за всю новейшую историю. Об этом он заявил в статье для журнала «Энергетическая политика».

Всего в 2020 году было выработано 216 млрд кВт/ч, что является абсолютным максимумом за всю историю существования отечественной атомной энергетики. Достигнутые показатели превзошли рекорд 1988 года, установленный совместно всеми АЭС Советского Союза, — признался Новак.

Он подчеркнул, что Россия занимает 70% мирового рынка атомных электростанций. Кроме того, Москва подписала 35 контрактов на производство атомных энергоблоков в 12 странах, при этом 24 блока уже находятся на стадии реализации.

Новак удивился тому, что Запад всё ещё не включил атомную энергию в разряд «зелёного» топлива: по его словам, вредные выбросы в атмосферу от АЭС можно сравнить с отходами от ветряных станций с тем лишь отличием, что атомные электростанции занимают меньше территории и отличаются большей производительностью.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился увеличить финансирование программ по разработке ядерных технологий Росатома на 60% до 2024 года.