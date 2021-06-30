Россия побила рекорд по смертям от COVID-19 с начала пандемии

В России зафиксирован максимум смертей от коронавируса с начала пандемии. Число летальных исходов за минувшие сутки составило 669. Общее количество жертв болезни достигло 135 214 человек.

По данным федерального оперативного штаба, в России выявили 21 042 новых случаев. Лидируют по числу заболевших Москва (+5823), Московская область (+2583) и Санкт-Петербург (1503). Темп прироста составил 0,38%.

За сутки выздоровели в общей сложности 16 356 пациентов. Всего с начала пандемии из больниц выписались 5 000 393 человека.

Ранее сообщалось, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой поддержать проект постановления ведомства о запрете массовых мероприятий. Она отметила, что в последнее время в ряде субъектов проводятся такие мероприятия, несмотря на наличие чётко определённых критериев в рекомендациях Роспотребнадзора. Причём в тех регионах, где эпидемиологическая ситуация не позволяет этого делать.

Кроме того, телеканалы транслируют политические мероприятия, которые проходят в закрытых помещениях, а их участники не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию.

Попова подчеркнула, что подвергать риску здоровье населения недопустимо.