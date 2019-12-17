Россия готова передать Франции прах соратника Наполеона — генерала Шарля-Этьена Гюдена. Но организация церемонии должна быть согласована через дипломатические ведомства, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее мы подтверждали, что если французская сторона обратится, то российская сторона положительно рассмотрит вопрос о возвращении этих останков, — цитирует представителя Кремля «Интерфакс».
Он добавил, что обнаружение останков наполеоновского полководца является для Парижа важной новостью.
Ранее NEWS.ru сообщал, что летом текущего года в Смоленске в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду обнаружили останки одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена.
Останки генерала Шарля-Этьена Гюдена
mkrf.ru
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