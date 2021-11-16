Россия возобновит авиасообщение ещё с пятью странами

В декабре в России отменяется ряд ограничений на пассажирские авиаперевозки с пятью государствами. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, передаёт РИА Новости. Среди них Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Коста-Рика и Монголия. Кроме того, увеличивается число перелётов с рядом стран.

С 1 декабря принято решение возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщение со следующими государствами: Бангладеш по маршруту Москва — Дакка с частотой 2 рейса в неделю; Монголия по маршрутам Москва — Улан-Батор с частотой 3 рейса в неделю, Улан-Удэ — Улан-Батор с частотой 1 рейс в неделю, Иркутск — Улан-Батор и Красноярск — Улан-Батор с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте, — сказали в оперштабе.

Отмечается, что два раза в неделю будут отправляться рейсы из Москвы в Рио-де-Жанейро (Бразилия), Сан-Хосе (Коста-Рика) и Буэнос-Айрес (Аргентина).

Кроме того, с 1 декабря будет увеличено количество рейсов в Италию, Киргизию, Казахстан, Азербайджан и Вьетнам. Также с 12 декабря возобновляется железнодорожное сообщение с Финляндией.

С 9 ноября Россия возобновила регулярное авиасообщение с девятью странами, прерванное из-за пандемии коронавируса. Рейсы начали отправляться на Багамы, в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Швецию и Таиланд.