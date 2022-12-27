Россия отмечает День спасателя, учрежденный в 1995 году. Он призван напомнить о пожарных, пиротехниках, водолазах и других специалистах, которые ежедневно тушат пожары, ищут пропавших и защищают от бедствий. За 11 месяцев этого года сотрудники МЧС спасли около 45 тысяч и эвакуировали почти 190 тысяч человек.

Благодаря авиации удалось уберечь от огня населенные пункты в 11 регионах, а всего пожарная служба потушила порядка 330 тысяч пожаров. Кроме того, МЧС России помогает в других странах: за этот год проведено 35 гуманитарных операций.

О том, как спасатели отмечают профессиональный праздник на посту, — в фотоподборке NEWS.ru.

Гуманитарная операция в Ткварчели Спасатели «Центроспаса» на аэродроме в городе Ткварчели, Грузия, 1993 год

Фото: mchs.gov.ru

Гуманитарная операция в Ткварчели Спасатели «Центроспаса» на аэродроме в городе Ткварчели, Грузия, 1993 год

Югославия. Сербия. Белград, 13 апреля 1999 года. Разгрузка машин автоколонны МЧС России с гуманитарным грузом для жертв натовских бомбардировок и беженцев Югославии в Белграде

Фото: Величкин Сергей/Фотохроника ТАСС

Югославия. Сербия. Белград, 13 апреля 1999 года. Разгрузка машин автоколонны МЧС России с гуманитарным грузом для жертв натовских бомбардировок и беженцев Югославии в Белграде

Александра Юрьева/ИТАР-ТАСС

Фото: Турция, Стамбул, 1999 год. Сотни домов были разрушены в городе Дюздже (на снимке)

Александра Юрьева/ИТАР-ТАСС

20 лет назад спасатели МЧС России в рамках гуманитарной коалиции были первыми, кто пришел на помощь мирному афганскому народу после ухода радикальных сил из Кабула, ноябрь 2021 года

Фото: mchs.gov.ru

20 лет назад спасатели МЧС России в рамках гуманитарной коалиции были первыми, кто пришел на помощь мирному афганскому народу после ухода радикальных сил из Кабула, ноябрь 2021 года

Колонна с гуманитарной помощью МЧС России прибыла на юго-восток Украины

Фото: Dmitry Lovetsky/AP/TASS

Колонна с гуманитарной помощью МЧС России прибыла на юго-восток Украины

Сотрудники МЧС РФ на месте разбора завалов после взрыва в Бейруте

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Сотрудники МЧС РФ на месте разбора завалов после взрыва в Бейруте

Работы по расчистке завалов 14 сентября 1999 года на месте взрыва жилого дома на Каширском шоссе в Москве

Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости

Работы по расчистке завалов 14 сентября 1999 года на месте взрыва жилого дома на Каширском шоссе в Москве

Россия, Москва, 9 сентября 1999 года. По данным на 23:15 мск количество жертв взрыва жилого дома в Печатниках возросло до 32 человек

Фото: Александр Данилюшин/ТАСС

Россия, Москва, 9 сентября 1999 года. По данным на 23:15 мск количество жертв взрыва жилого дома в Печатниках возросло до 32 человек

Спасатели Центра спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России помогают местным жителям в юго-восточных районах Катманду во время поисково-спасательной операции в Непале, 2015 год

Фото: Максим Григорьев/ТАСС/POOL

Спасатели Центра спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России помогают местным жителям в юго-восточных районах Катманду во время поисково-спасательной операции в Непале, 2015 год

Сотрудники МЧС расчищают завалы, образованные в результате схода селя в Бахчисарайском районе, 2021 год

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Сотрудники МЧС расчищают завалы, образованные в результате схода селя в Бахчисарайском районе, 2021 год

Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара в Рязанской области, 2022 год

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара в Рязанской области, 2022 год

Открытие памятника главе МЧС РФ Евгению Зиничеву в Москве, 2022 год

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Открытие памятника главе МЧС РФ Евгению Зиничеву в Москве, 2022 год