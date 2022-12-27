Россия отмечает День спасателя, учрежденный в 1995 году. Он призван напомнить о пожарных, пиротехниках, водолазах и других специалистах, которые ежедневно тушат пожары, ищут пропавших и защищают от бедствий. За 11 месяцев этого года сотрудники МЧС спасли около 45 тысяч и эвакуировали почти 190 тысяч человек.
Благодаря авиации удалось уберечь от огня населенные пункты в 11 регионах, а всего пожарная служба потушила порядка 330 тысяч пожаров. Кроме того, МЧС России помогает в других странах: за этот год проведено 35 гуманитарных операций.
О том, как спасатели отмечают профессиональный праздник на посту, — в фотоподборке NEWS.ru.
Фото: mchs.gov.ru
Гуманитарная операция в Ткварчели Спасатели «Центроспаса» на аэродроме в городе Ткварчели, Грузия, 1993 год
Фото: Величкин Сергей/Фотохроника ТАСС
Югославия. Сербия. Белград, 13 апреля 1999 года. Разгрузка машин автоколонны МЧС России с гуманитарным грузом для жертв натовских бомбардировок и беженцев Югославии в Белграде
Фото: Турция, Стамбул, 1999 год. Сотни домов были разрушены в городе Дюздже (на снимке)
Александра Юрьева/ИТАР-ТАСС
Фото: mchs.gov.ru
20 лет назад спасатели МЧС России в рамках гуманитарной коалиции были первыми, кто пришел на помощь мирному афганскому народу после ухода радикальных сил из Кабула, ноябрь 2021 года
Фото: Dmitry Lovetsky/AP/TASS
Колонна с гуманитарной помощью МЧС России прибыла на юго-восток Украины
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сотрудники МЧС РФ на месте разбора завалов после взрыва в Бейруте
Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости
Работы по расчистке завалов 14 сентября 1999 года на месте взрыва жилого дома на Каширском шоссе в Москве
Фото: Александр Данилюшин/ТАСС
Россия, Москва, 9 сентября 1999 года. По данным на 23:15 мск количество жертв взрыва жилого дома в Печатниках возросло до 32 человек
Фото: Максим Григорьев/ТАСС/POOL
Спасатели Центра спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России помогают местным жителям в юго-восточных районах Катманду во время поисково-спасательной операции в Непале, 2015 год
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Сотрудники МЧС расчищают завалы, образованные в результате схода селя в Бахчисарайском районе, 2021 год