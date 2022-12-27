Россия отмечает День спасателя

Фото: mchs.gov.ru

Спасательная операция в Эрзинджане Турция, 1992 год

Россия отмечает День спасателя, учрежденный в 1995 году. Он призван напомнить о пожарных, пиротехниках, водолазах и других специалистах, которые ежедневно тушат пожары, ищут пропавших и защищают от бедствий. За 11 месяцев этого года сотрудники МЧС спасли около 45 тысяч и эвакуировали почти 190 тысяч человек.

Благодаря авиации удалось уберечь от огня населенные пункты в 11 регионах, а всего пожарная служба потушила порядка 330 тысяч пожаров. Кроме того, МЧС России помогает в других странах: за этот год проведено 35 гуманитарных операций.

О том, как спасатели отмечают профессиональный праздник на посту, — в фотоподборке NEWS.ru.