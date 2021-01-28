Россия открывает воздушные границы с Грецией и Сингапуром

https://static.news.ru/photo/939ec002-6199-11eb-95a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия возобновляет авиасообщение с Сингапуром и Грецией с 8 февраля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Такое решение было принято после совещания и с учётом эпидемиологической обстановки.

По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией и Сингапуром, — отметили в оперштабе.

Рейсы из Москвы в Афины будут осуществляться два раза в неделю, а в Сингапур — три раза в неделю, передаёт «Интерфакс».

Также с 8 февраля разрешат вылеты из восьми новых городов: Екатеринбурга, Нижнего Новгорода. Перми, Хабаровска, Махачкалы, Иркутска, Астрахани и Минеральных Вод. Кроме того, будет увеличено число авиарейсов в Египет, но из этих городов летать в африканскую страну можно будет не чаще одного раза в неделю.

Сейчас в России восстановлено авиасообщение с Турцией, Египтом, Швейцарией, ОАЭ, Танзанией, Белоруссией, Киргизией, Южной Кореей, Мальдивами, Сербией, Эфиопией, Кубой, Индией, Вьетнамом, Катаром, Финляндией и Сейшельскими Островами.

Ранее вице-президент АТОР Дмитрий Горин сообщил NEWS.ru, стоит ли ждать дешёвых туров на Шри-Ланку в ближайшее время. По его словам, пока цены на этом направлении показывают привлекательную динамику. Отели не загружены, а туристов приезжает небольшое количество. С другой стороны, у России пока не восстановлено регулярное авиасообщение с этим государством.