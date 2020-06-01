Россия открыла границу для белорусских энергетиков

Правительство России разрешило въезжать в страну гражданам Белоруссии, работающим на предприятиях энергетической промышленности, а также сотрудникам космодрома Байконур и другим участникам космических программ.
Согласно постановлению, действующий с 18 марта запрет на посещение страны иностранцами прекратит распространятся на белорусов, «принимающих участие в обеспечении беспрерывного производственного процесса на промышленных объектах в РФ в сфере ядерной энергетики, строительства, добычи нефти и газа, переработки полезных ископаемых, направляемых для работы вахтовым методом».
Как писал NEWS.ru, Россия держится в тройке стран-лидеров по распространению коронавируса. Количество заражённых достигло 415 тысяч и продолжает расти.
C 1 июня регионы РФ начали открываться для внутреннего туризма.
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