Россия открыла границу для белорусских энергетиков

https://static.news.ru/photo/db821d72-a427-11ea-92fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России разрешило въезжать в страну гражданам Белоруссии, работающим на предприятиях энергетической промышленности, а также сотрудникам космодрома Байконур и другим участникам космических программ.

Согласно постановлению, действующий с 18 марта запрет на посещение страны иностранцами прекратит распространятся на белорусов, «принимающих участие в обеспечении беспрерывного производственного процесса на промышленных объектах в РФ в сфере ядерной энергетики, строительства, добычи нефти и газа, переработки полезных ископаемых, направляемых для работы вахтовым методом».

Как писал NEWS.ru, Россия держится в тройке стран-лидеров по распространению коронавируса. Количество заражённых достигло 415 тысяч и продолжает расти.

C 1 июня регионы РФ начали открываться для внутреннего туризма.