Россия откроет сухопутную границу с Китаем с 9 апреля

Россия с 9 апреля открывает сухопутную границу с Китаем. Снимаются ограничения на пересечение всеми категориями лиц, об этом заявили в оперштабе.

По сухопутному участку границы с Китаем можно добраться не только россиянам и иностранцам. Снятие ограничений разрешает пересечение границы и лицам без гражданства.

Ещё в марте Роспотребнадзор смягчил часть правил для для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и россиян. Так, с 1 апреля граждане Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России могли пройти контроль на сухопутной границе без предъявления ПЦР-теста на коронавирус. Теперь же сняты все ограничения.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о снятии ограничений с чартерных рейсов с 9 апреля. В число стран, с которыми будет возобновлено авиасообщенице, вошёл и Китай. Всего с 9 апреля россияне смогут летать в 52 дружественные страны. Ранее ограничения действовали в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией и распространялись на регулярные и чартерные полёты.