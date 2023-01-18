Россия отказалась платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН Мишустин распорядился не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

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Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился принять предложение не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН. Председатель правительства дал поручение министерству иностранных дел проинформировать секретариат комиссии о принятом решении.

Принять предложение МИД России, согласованные с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год, — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что Россия прекращает оплату взносов в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) и рассмотрит возможность продолжения работы в организации. Исполняющая обязанности руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева заявила, что это связано с поведением делегации Украины, которая пыталась добиться исключения России из организации, созданной ранее РФ вместе с Турцией.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров уведомил о прекращении членства России в Совете государств Балтийского моря (СГБМ) в письме, направленном в секретариат Совета в Стокгольме. Выход из состава международной организации стал ответом на «враждебные действия» других государств — членов объединения.