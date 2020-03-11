https://static.news.ru/photo/53cf6c72-63b8-11ea-9f0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиационное сообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией будет ограничено с 13 марта из-за распространения коронавируса. Все перелёты, кроме рейсов с вылетом из терминала F аэропорта Шереметьево, будут отменены.

Также продолжат осуществляться чартерные перевозки, направленные на эвакуацию граждан.

Кроме того, власти РФ запретили выдачу виз итальянским гражданам. Разрешена выдача только дипломатических, служебных, деловых и гуманитарных въездных документов, сообщили в оперативном штабе.

Органам федеральной и муниципальной власти порекомендовали сократить число массовых мероприятий, включая развлекательные, деловые и спортивные события, а также отменить заграничные командировки кроме неотложных и необходимых для исполнения поручений президента Владимира Путина, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, коронавирусом заразились более 120 тысяч человек, при этом почти 67 тысяч уже выздоровели. Погибли более 4,3 тысячи инфицированных, большинство из них — люди старше 50 лет.

В России зафиксировали 28 случаев заражения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что распространение коронавируса COVID-19 в мире стало пандемическим.