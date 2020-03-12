https://static.news.ru/photo/91367808-6471-11ea-b431-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Темпы роста среднегодовой температуры в РФ составляют 0,47 градуса за 10 лет. Показатель более чем в 2,5 раза превышает глобальные значения за такой же промежуток времени, сообщили представители Росгидромета.

Данные получены после анализа изменений климата в России с 1976 по 2019 год, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Температура Мирового океана достигла рекордных отметок, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, потепление воды эквивалентно количеству тепла, которое выделилось бы при пяти атомных бомбардировках Хиросимы.

Он отметил, что концентрация парниковых газов находится на рекордном уровне за три миллиона лет. Кроме того, последние десять лет стали самыми жаркими за всю человеческую историю.

Как ранее писал NEWS.ru, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнародовало фотографии тающих ледников в Антарктиде. С 6 по 11 февраля снежный покров растаял на 10 см в глубину. Это пятая часть от общего объёма снега, который накапливается там в течение года.