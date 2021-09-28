Россия обновила рекорд смертности от COVID

В России второй день подряд фиксируются рекордные показатели смертности от коронавируса. За минувшие сутки скончались 857 человек. Предыдущий рекорд — 852 летальных исхода — был отмечен 28 сентября. Всего жертвами инфекции в стране стали 206 388 человек, сообщается на сайте федерального оперштаба.

По данным на 29 сентября, выявлено 22 430 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в России с начала пандемии приближается к 7,5 млн.

За сутки из больниц по выздоровлению выписаны 18 456 пациентов. В общей сложности от коронавируса выздоровели более 6,6 млн россиян. В настоящее время под наблюдением медиков находятся около 1,3 млн человек.

В Москве число выявленных за сутки случаев заражения составило 3004. В столице выздоровели 1938 человек и 65 скончались. Смертность от коронавируса в Москве растёт в течение последних четырёх дней.

Ранее сообщалось, что в двух российских регионах – Пермской крае и Удмуртии – вводятся QR-коды для посещения массовых мероприятий и заведений общепита. Власти Курской области рекомендовали приостановить проведение массовых мероприятий, а в Ростовской области предприятия и организации могут перевести на удалённую работу часть сотрудников. Введение аналогичных мер не исключается и в Москве.