В России за сутки выявили 121 228 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 121 228 новых случая заражения коронавирусом. Это новый антирекорд по числу заболевших за сутки, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Лидером по количеству инфицированных является Москва (24 030), далее следуют Санкт-Петербург (17 833) и Подмосковье (11 434). Днём ранее в стране COVID-19 лабораторно подтвердили у 113 122 человек.
Российские врачи за сутки госпитализировали 9883 человека с коронавирусом. По сравнению с предыдущим днём показатель уменьшился на 32,2%. После COVID-19 за последние 24 часа выздоровели 28 944 человека, это на 3,6% меньше, чем накануне. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 617 против 668 днём ранее, до 330 728.