В России за сутки выявили 121 228 новых случаев заражения коронавирусом

В России в ближайшие пять дней ожидается аномально тёплая погода, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его прогнозу, в азиатской части страны температура будет выше нормы на 8–12 градусов, а в европейской части — на 4–7 градусов, передаёт ТАСС.

Ситуация с температурой в России в ближайшие пять дней спокойная — аномалии положительные, — отметил синоптик. Он добавил, что с 3 февраля в регионах России станет ещё теплее. На востоке...