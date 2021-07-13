Россия обновила рекорд по числу смертей от коронавируса

В России за минувшие сутки скончались 780 пациентов с коронавирусом. Это максимальный показатель с начала пандемии. Всего жертвами инфекции в стране стали 144 492 человека, сообщается на сайте федерального оперштаба.

За последние 24 часа выявлено 24 702 новых случая заражения COVID-19. Общее число заболевших за время пандемии в России превышает 5,8 млн человек.

Из больниц по выздоровлении выписаны 19 566 пациентов. Всего от коронавируса вылечились более 5,2 млн россиян. Под наблюдением медиков в настоящее время остаётся около 1,8 млн человек.

По уровню заболеваемости в стране лидерство сохраняет Москва. За сутки в столице зафиксировано 4991 новый случай заражения. Жертвами инфекции стали 103 человека. За время пандемии в мегаполисе заразились около 1,5 млн человек, из которых 23,8 тысячи умерли и более 1,2 млн выздоровели.

Ранее врач-эпидемиолог Юлия Соттаева заявила, что нового всплеска заболеваемости коронавирусом в России следует ожидать в сентябре-октябре. Одной из его причин станет возвращение работников на крупные предприятия. Инфицированные могут в короткие сроки заразить своих коллег.