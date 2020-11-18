Россия обновила антирекорд по смертности от коронавируса

https://static.news.ru/photo/5bcb1c0e-2a3d-11eb-8ad8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России зафиксирован новый антирекорд по количеству летальных исходов среди пациентов с COVID-19. За минувшие сутки скончались 463 человека.

Предыдущий рекорд был отмечен 18 ноября. Тогда суточный показатель смертности составил 456 случаев. Всего жертвами инфекции в стране стали 34,8 тысячи человек.

За последние 24 часа выявлено 23,6 тысячи новых случаев заражения, а общее количество заболевших с начала пандемии перевалило за 2 млн.

Из больниц по выздоровлении выписаны более 1,5 млн пациентов. Из них 25,5 тысячи — за минувшие сутки, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. Лидируют США, где выявлено более 11,5 млн случаев заражения. В первую тройку также входят Индия (8,9 млн) и Бразилия (5,9 млн). На четвёртом месте Франция, где заболели более 2,1 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в Центре экономических исследований спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом в России на конец ноября. По словам специалистов, позднее преодолеют плато субъекты, где сейчас тяжёлая ситуация с COVID-19 — Карелия и Чечня, Псковская область, Санкт-Петербург и Чукотский автономный округ.