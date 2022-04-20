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Общество

Россия решила не вводить визы для украинцев

В МИД РФ заявили, что Москва не будет вводить визы для граждан Украины
12:14, 20 апреля 2022
Россия решила не вводить визы для украинцев Украинский паспорт Фото: Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Гражданам Украины не грозит введение визового режима при въезде в Россию, Москва таких изменений не планирует, заявил источник в Министерстве иностранных дел РФ в беседе с РИА Новости в ответ на вопрос о возможности такого решения в нынешних реалиях. Ранее президент России Владимир Путин упростил въезд в страну для жителей ЛДНР и Украины, отменив необходимость оформлять визу. 

Нет, таких планов нет точно, — сообщил источник агенства. 

Ранее Владимир Путин разрешил лицам без гражданства и иностранцам с территорий ЛНР, ДНР и Украины приезжать в Россию без визы. Соответствующий указ был подписан 5 марта. Согласно его положениям, украинцы и жители ЛДНР могут въехать и выехать из России по документам, удостоверяющим их личность и признаваемым в РФ в этом качестве, а также по документам, срок которых уже истёк.

По словам беженки из ДНР Надежды, при эвакуации в Россию ей выдавали питание как в автобусе до Таганрога, так и в поезде. Женщина жила в Енакиево, но сразу после того, как была объявлена эвакуация, она переехала в РФ с двумя детьми. Она отметила, что помимо еды беженцев обеспечивали лекарствами и осматривали врачи. 

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