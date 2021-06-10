Россия не отменит ограничения на границе с Белоруссией

https://static.news.ru/photo/eeeef026-c9ef-11eb-ab02-96000091f725_660.jpg Автомобильный пункт пропуска Новые Юрковичи в пограничной зоне с Белоруссией в Брянской области. Фото: Федор Ловчанский/РИА Новости

Москва пока не планирует отменять ограничения на свободное пересечение наземной белорусско-российской границы. Об этом заявил посол России в Минске Евгений Лукьянов, сообщает РИА Новости.

Граница до сих пор под тем постановлением правительства РФ, которое регламентирует право на пересечение этой границы конкретными случаями. Пока это постановление отменено не будет, — цитирует его агентство.

Он добавил, что Москва слышит сигнал Белоруссии, призывающей к скорейшему полному восстановлению транспортного сообщения. Его наладят, когда нормализуется эпидемиологическая ситуация в двух государствах.

Договор о создании Союзного государства между Москвой и Минском был подписан в 1998 году. Он подразумевает создание единого политического, экономического, военного, правового и культурного пространства. Однако конкретных шагов по реализации договора долгое время не предпринималось. Переговоры возобновились в последние несколько лет. В конце 2019 года стало известно, что Россия выдвинула идею о создании наднациональных органов и единой валюты.

Переговоры активизировались на фоне массовых акций протеста в Белоруссии. 3 сентября 2020 года российская делегация приезжала в Минск с официальным визитом. Стороны обсуждали снятие барьеров в торговле, а также расширение сотрудничества в энергетике, промышленности, здравоохранении, культуре и спорте.