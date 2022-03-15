«Россия не откажется от «зелёного разворота» из-за санкций»

Международная система выпуска зелёных сертификатов I-REC прекратила свою работу в России из-за санкций, наложенных на страну Великобританией. Этой системой пользовались крупнейшие отечественные компании в рамках «зелёного разворота» последних лет, когда к борьбе с глобальным потеплением стали относиться серьёзно и в правительстве, и на региональном уровне. Директор Национального центра климатических проектов Юрий Фёдоров в интервью NEWS.ru объясняет, почему разрыв с Евросоюзом не приведёт к смене курса в соблюдении климатических обязательств, а также о том, что некоторые компании не смогут вернуть деньги, которые они заплатили за I-REC.

— Зачем вообще была нужна международная система выпуска зелёных сертификатов I-REC?

— Эта платформа была создана в Великобритании. Она нужна для сертификации выработки зелёной электроэнергии от станций с возобновляемыми источниками энергии (так называемых ВИЭ-станций. — NEWS.ru). Один мегаватт-час вырабатываемой зелёной энергии равнялся одному сертификату. Таким образом компании, покупая мегаватты зелёной электроэнергии, компенсируют свои выбросы. Это нужно было в первую очередь для снижения углеродного следа продаваемой за границу продукции. В России систему начали активно использовать в прошлом году, когда Евросоюз опубликовал проект трансграничного углеродного регулирования, или ТУР, он же налог на углеродный след продукции. I-REC пользовались En+, «РусГидро», «Солар Системс» и другие компании. Даже Сбербанк разрабатывал маркетплейс для торговли сертификатами. Кстати, те наши компании, которые оплатили открытие аккаунта на платформе I-REC, но не успели использовать сертификат, скорее всего, назад свои деньги не получат.

— Существует мнение, что РФ в «зелёную» сторону тянет Европа, Запад. Сейчас, с учётом нашей переориентации на Восток, стоит ли ожидать приостановки того разворота в сторону экологической политики, который у нас последние годы был?

— В Европе требования к «зелёной» продукции уже стали обязательными. В Азии пока это не так. Там пока это носит добровольный и предпочтительный характер. Однако и на азиатском, и на дальневосточном рынках ситуация станет такой же, как в Европе, в части сертификатов в самое ближайшее время. То, что Россия стала активно участвовать в глобальной зелёной повестке, — следствие нашей игры на глобальных рынках. Зелёный вектор в мире давно стал обязательным атрибутом развития экономики, и чем раньше мы перестроимся, тем быстрее наша продукция будет более конкурентоспособной. Это касается и таких сфер, как банковские услуги, например, — я уже упоминал Сбербанк. В этой сфере в последнее время также стали бороться за обнуление своего углеродного следа от работы своих офисов и так далее. Поэтому я уверен, что ухода России от «зелёного разворота» из-за санкций не будет, возможно, процесс немного замедлится.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

—​ Как я понимаю, мы будем теперь выпускать свои сертификаты. Хуже ли это? Почему мы изначально так не делали?

— Закрытие в России платформы I-REC однозначно станет стимулом и дополнительной возможностью по ускорению создания национальной системы обращения зелёных сертификатов. Я бы не сказал, что это «хуже». Запуск российской системы зелёных инструментов постоянно откладывался, на мой взгляд, из-за общего негативного отношения в стране к проблеме изменения климата. Минэнерго уже внесло в правительство проект закона о внедрении в России низкоуглеродных сертификатов. Понятно, что для полноценной работы национальной системы сертификатов понадобится время. Ключевым вопросом является признание. Россия всё время говорила о том, что борьба с глобальным потеплением не должна политизироваться. К сожалению, вышло иначе.

— У других стран есть свои платформы? Мы не будем белой вороной?

— В ряде стран, которые активно внедряют зелёную повестку в свою экономическую деятельность, создаются и уже действуют свои системы сертификации низкоуглеродной продукции. В частности, у Китая есть своя система. Они, кстати, достаточно серьёзно занимаются проблемой углеродных выбросов в последнее время. Мы точно не будем выглядеть «белой вороной» со своей системой зелёных сертификатов. Тут главное, чтобы мы долго не тянули с её созданием, чтобы далеко не отстать от «поезда», который уходит. Очень важно быть в процессе написания и принятия правил игры, а не выполнять потом «чужие», написанные под кого-то. Устойчивое развитие экономики прежде всего нужно нам самим.