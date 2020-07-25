Россия намерена возобновить регулярные и чартерные рейсы в три страны

https://static.news.ru/photo/d745242a-cde4-11ea-a416-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росавиация сообщила о возобновлении рейсов на регулярной и чартерной основе. Авиасообщение будет восстановлено с Великобританией, Турцией и Танзанией.

Полёты будут осуществляться российскими и иностранными авиакомпаниями на регулярной и чартерной основе, — цитирует сообщение ТАСС.

В Росавиации также сообщили, что авиакомпании смогут отказывать иностранцам без отрицательного теста на коронавирус в перевозке в Россию. Россияне, прилетающие из-за рубежа, должны будут при регистрации на рейс заполнять форму на портале госуслуг.

Первоначально полёты будут осуществляться только из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Рейсы будут совершаться в Лондон и Занзибар, а также в турецкие Анкару и Стамбул, а начиная с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.

Также РФ возобновила выдачу виз гражданам Турции, Танзании и Великобритании. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Международное сообщение было приостановлено в марте 2020 года. Причиной стала пандемия коронавируса, которая охватила весь мир.

Как информировал NEWS.ru, только 15% россиян готовы выехать за границу после открытия границ. Такое маленькое число связано с нехваткой финансов у населения.