«Россия — надежда мира»: известный мексиканский режиссер получил паспорт РФ Мексиканский режиссер Серхио Ольхович 1 апреля получил российский паспорт

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Мексиканский режиссер кино и телевидения Серхио Ольхович получил 1 апреля паспорт гражданина РФ, сообщила пресс-служба дипмиссии. Там отметили, что торжественная церемония состоялась в посольстве России в Мексике.

Сегодня Россия возродилась как великая нация. Сегодня Россия и ее президент — надежда нового формирующегося мира, — сказал режиссер при получении документа.

Ольхович родился в 1941 году в Индонезии в семье инженера-нефтяника российского происхождения Владимира Ольховича и мексиканки Катарины Грин. В Мексике он окончил режиссерский факультет театрального училища, после чего получил образование во ВГИК как режиссер кино и телевидения. В 1975 году Ольхович был номинирован на Золотой приз IX Московского международного кинофестиваля с картиной «Дом на Юге».

Ранее сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил, что может официально получить паспорт РФ. По его словам, он уже считает себя гражданином России, потому что очень любит эту страну.

До этого Кустурица констатировал, что русскую культуру на Западе отменить невозможно. Нельзя, например, выкинуть из истории европейской литературы писателя Льва Толстого, пояснил он. Кустурица также подчеркивал, что сербы и русские «одинаково крестятся», а в Сербии до сих пор помнят освобожденный Красной армией Белград. Он признался, что ему лестно, когда его иногда называют русским режиссером.