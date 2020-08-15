Россия начала производить вакцину от COVID-19 центра Гамалеи

https://static.news.ru/photo/2f4d200e-ded0-11ea-882e-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Производство вакцины против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) началось в России. Речь идёт о препарате, созданном специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Об этом журналистам 15 августа заявила пресс-служба Минздрава.

Начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России, — передаёт ТАСС со ссылкой на ведомство.

Средства в разработку вакцины вкладывал Российский фонд прямых инвестиций. Его глава Кирилл Дмитриев заявил, что РФПИ уже получил заявки на приобретение 1 млрд доз препарата. Заказчиками выступают свыше 20 государств мира. Он добавил, что РФ договорилась о выпуске вещества в 5 странах. По мнению руководителя, производственные мощности позволят производить 500 миллионов доз в год.

По данным Госреестра лекарственных средств, вакцина от COVID-19 — это раствор, который будут вводить внутримышечно. Вакцинацию собираются разбить на два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Президент Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей уже испытала её на себе. В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года после проведения третьего этапа испытаний на широком круге добровольцев. Первыми иммунизацию пройдут врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года.

России вторые сутки подряд число выздоровевших от СOVID-19 превышает количество новых случаев заражения. За последние 24 часа из больниц выписаны 6447 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели 729,4 тысячи человек. За минувшие сутки выявлен 5061 заболевший. В общей сложности в России насчитывается 917,8 тысячи случаев заражения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург рассказал, как будет проходить третий этап испытаний вакцины от COVID-19 «Спутник V».

У добровольцев в первый день возьмут анализ крови, «чтобы была точка отсчёта, чтобы сравнивать прирост антител». Затем последуют ещё два забора крови — через 21 день после первой вакцинации и через такой же срок после второй прививки. Кроме того, добровольцев не станут госпитализировать.