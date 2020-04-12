Голикова: 14-16 апреля мы узнаем, вышла ли Россия на плато по COVID-19

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Период с 14 по 16 апреля 2020 года покажет, вышла ли Россия на плато заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Чиновница объяснила, что дата 30 апреля не случайно выбрана главой страны Владимиром Путиным для введения нерабочих дней — необходимы два цикла по 14 дней, чтобы оценить эффект от ограничительных мер, передаёт телеканал «Россия 1».

По данным на 12 апреля 2020 года, всего в мире COVID-19 заболели свыше 1,7 млн человек, умерли более 108 тысяч, поправились около 405 тысяч. В РФ инфицированных 15 770, скончались 130 пациентов, выздоровел 1291 житель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что более 1,3 тысячи человек оштрафованы в Москве за сутки за несоблюдение социальной дистанции в полтора метра. Об этом сообщили в Объединении административных технических инспекций столицы.

Там уточнили, что эти люди собирались в группы, а также находились на улице без уважительной причины, установленной указом мэра. Среди таких причин — поход в магазин или аптеку, визит в поликлинику, прогулка с собакой, необходимость вынос мусора или рабочая необходимость).