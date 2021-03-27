Россия может временно запретить вывозить из страны китов и дельфинов

https://static.news.ru/photo/2f44270e-8eef-11eb-af99-96000091f725_660.jpg Фото: Fotostand/Ballasch/Global Look Press

В России на полгода могут ввести запрет на вывоз из страны дельфинов, морских свиней и китов. С соответствующей инициативой выступил Минсельхоз РФ.

Как говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, введение запрета на вывоз китообразных необходим для сохранения данного водного биоресурса и недопущения его перепродажи третьим лицам иностранного государства.

Данную инициативу планируется обсудить в обществе до конца апреля.

Как сообщал NEWS.ru, ещё в 2019 году бывший вице-премьер Алексей Гордеев заявил о намерении кабмина запретить отлов китообразных в культурно-просветительских целях. В коалиции «Свободу косаткам и белухам» эту идею поддержали, на сайте «Российской общественной инициативы» появилась соответствующая инициатива, которая набрала свыше 100 тысяч подписей. Её рассмотрела экспертная рабочая группа федерального уровня и сочла идею запрета нецелесообразной. Затем в июне 2020 года в правительство и Госдуму обратились экологи с просьбой инициировать поправки в законодательство, запрещающие отлов китообразных для дельфинариев.

В 2018 году в «китовой тюрьме» в приморской бухте Средняя были обнаружены 11 косаток и 90 белух. Животные были выловлены незаконно и предназначались для продажи в Китай. При поддержке президента Владимира Путина экологи добились освобождения животных.