Россия планирует приступить к массовой вакцинации от COVID-19 осенью

https://static.news.ru/photo/363239c8-a4b9-11ea-9c54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Власти России могут провести массовую вакцинацию от коронавируса осенью 2020 года.

Об этом на брифинге рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, работы над вакциной идут «полным ходом» и результаты ожидаются уже в ближайшее время. Чернышенко отметил, что до появления вакцины россиянам придётся «научиться жить» с учётом сохраняющегося риска заражения коронавирусом.

По состоянию на 2 июня в РФ выявлен 423 741 случай COVID-19, 5037 человек скончались от инфекции, 186 985 — выздоровели.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Чернышенко объявил о возобновлении работы российских кинотеатров с середины июля.