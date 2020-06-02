Россия планирует приступить к массовой вакцинации от COVID-19 осенью

Власти России могут провести массовую вакцинацию от коронавируса осенью 2020 года.
Об этом на брифинге рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, работы над вакциной идут «полным ходом» и результаты ожидаются уже в ближайшее время. Чернышенко отметил, что до появления вакцины россиянам придётся «научиться жить» с учётом сохраняющегося риска заражения коронавирусом.
По состоянию на 2 июня в РФ выявлен 423 741 случай COVID-19, 5037 человек скончались от инфекции, 186 985 — выздоровели.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Чернышенко объявил о возобновлении работы российских кинотеатров с середины июля.
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