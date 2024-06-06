Россия может «насолить» Западу зеркальным ответом на поставки оружия Киеву Военкор Коц: Россия может передать оружие Йемену, чтобы насолить Западу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер»

Россия может передать оружие Йемену, Ближнему Востоку, Новой Каледонии, Аргентине и Кубе, заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале. По его словам, так Москва может «насолить» Западу. Журналист напомнил, что президент России Владимир Путин заявил о праве на использование военных технологий в регионах, откуда можно переносить удары по тяжелым объектам стран, передающих оружие Киеву.

Йемен. В Аденском заливе продолжается противостояние военно-морских сил НАТО и йеменских хуситов. Последние сообщения регулярно сообщают об успехах на западных кораблях ракет и дронов, но с доказательствами пока беда. Наверное, их просто нет. Возможно, они были бы и были, если бы у хуситов вдруг появились современные противокорабельные ракеты, — привел один из примеров Коц.

Другим регионом может стать Ближний Восток. Коц отметил, что здесь выбор военных объектов США и их союзников самый широкий. При этом в регионах далеко не все рады присутствию иностранных гостей, добавил военкор.

Также Россия может передать оружие Новой Каледонии на фоне потери позиций Франции в Африке. По словам Коца, республика решила применить силу против поддержки независимости этой страны.

Очередным регионом для передачи оружия может быть Аргентина. Коц отметил, что хоть президент Хавьер Милей и не является особым другом России, он высказался о возвращении Фолклендских островов, которые находятся под юрисдикцией Британии. Военкор задался вопросом, почему бы не помочь ему «в этом благом начале». Последней страной для передачи оружия Коц обозначил Кубу.

Ранее военкор призвал президента Украины Владимира Зеленского поставить на место американского коллегу Джо Байдена. Так Коц прокомментировал заявление главы США о членстве страны в НАТО.