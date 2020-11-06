Россия испытает вакцину от COVID-19 для животных на норках

https://static.news.ru/photo/db624824-202f-11eb-bc5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: S. Meyers/www.imago-images.de/Global Look Press

Россия разрабатывает вакцину от коронавирусной инфекции для животных, которые также восприимчивы к COVID-19. Этап доклинических испытаний уже завершён, впереди — клинические испытания, которые будут проводиться в том числе на норках.

Россельхознадзор планирует в скором времени приступить к клиническим исследованиям. Вакцина будет применяться в два этапа с интервалом в 21 день, чтобы сформировать у животных максимальный иммунитет.

Мы завершили этап доклинических испытаний. Предварительные испытания проводились на хорьках. На хорьках мы выбрали наиболее оптимальный, эффективный вариант вакцины. <...> В ближайшее время расширенные испытания начнём на норках на базе зверохозяйств, — рассказал замдиректора по научно-исследовательской работе и мониторингу Федерального центра охраны здоровья животных Илья Чвала.

Источник отмечает, что доклинические испытания прошли успешно. У лабораторных животных не было выявлено побочных реакций или осложнений, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Дании зафиксировано 214 случаев передачи мутировавшего коронавируса от норки к человеку. Местное правительство уже приняло решение уничтожить 17 млн животных на всех норковых фермах страны.