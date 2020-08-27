Россия и Саудовская Аравия упрощают визовый режим

https://static.news.ru/photo/064ec0a2-e873-11ea-a45b-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Правительства России и Саудовской Аравии решили упростить процедуру выдачи виз гражданам двух стран. Соответствующий меморандум вступит в силу 30 августа. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Меморандум стороны подписали ещё 14 октября 2019 года в ходе государственного визита президента Владимира Путина в королевство.

Согласно документу, предусматривается оформление многократных туристических виз на срок до шести месяцев, многократных частных виз сроком до одного года, а также многократных деловых и гуманитарных виз на срок до пяти лет.

Как пояснила Захарова, многократные визы оформляются для пребывания на территории государств другой стороны на срок не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, передаёт ТАСС.

Ранее Захарова напомнила об ограничениях на въезд в Россию для иностранцев. По её словам, некоторые категории «даже не будучи гражданами Танзании, Турции, Британии и Швейцарии и не имея вида на жительство в этих странах» всё же могут попасть в Россию. Для этого им нужны документы, которые подтверждают наличие у них оснований, обозначенных в постановлении.

Что касается правил пересечения российских границ для иностранцев, то в августе они претерпели ряд изменений, не касающихся ситуации с коронавирусом. 5 августа было снято ограничение на въезд без виз для граждан других государств для краткосрочных командировок. С 2021 года в РФ также будут действовать новые электронные визы. Они охватят 113 стран. Право на въезд будут иметь граждане 53 иностранных государств. В МИД РФ отмечают, что с 60 государствами действует безвизовый режим на основе двусторонних соглашений, писал NEWS.ru.