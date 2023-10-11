Россия и Саудовская Аравия проведут межправкомиссию в рамках РЭН Глава Минэнерго Саудовской Аравии примет участие в межправкомиссии в Москве

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Новак

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман примет участие в Российской энергетической неделе (РЭН) в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Росконгресса. С участием министра в столице пройдет и заседание российско-саудовской межправкомиссии.

Агентство отмечает, что ожидается церемония, на которой будет подписан итоговый протокол 8-го заседания совместной межправительственной российско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с участием вице-премьера России Александра Новака и бен Сальмана. Они и проведут заседание межправкомиссии в рамках РЭН.

Также на РЭН должен быть подписан меморандум о сотрудничестве в области геологии и минеральных ресурсов. Подписи под документом поставят Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Министерство промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии, а также АО «Росгеология» и геологическое управление Королевства. Российская энергетическая неделя пройдет в Москве 11-13 октября. Росконгресс, а также Министерство энергетики России при поддержке правительства Москвы являются организаторами форума.

Ранее в Союзе экспортеров зерна сообщили, что Египет вышел в лидеры по объемам закупки российского зерна в I квартале 2023/24 сельскохозяйственного года. Также в пятерку главных импортеров зерна из России вошли Турция, Иран, Саудовская Аравия и Ливия. По предварительным данным, за первые три месяца сельхозсезона Россия экспортировала порядка 18,18 млн тонн зерна. Это на 61% больше сопоставимого объема прошлого сезона — 11,2 млн тонн.