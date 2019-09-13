https://static.news.ru/photo/a0dddf5a-d63f-11e9-9ecd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Prague Airport - Letiště Praha/facebook.com

Авиасообщение между Российской Федерацией и Чехией сохранится в прежнем объёме.

Как минимум в прежнем, — цитирует ТАСС представителя пресс-службы Минтранса РФ.

По словам руководителя департамента государственной политики в области гражданской авиации ведомства Светланы Петровой, отмена частотного регулирования позволит значительно увеличить турпоток между странами.

Ранее News.ru писал, что авиационные ведомства России и Чехии пришли к соглашению об отмене всех ограничений на полёты между московским аэропортом Жуковский и воздушной гаванью чешской столицы. Соответствующий меморандум был подписан на встрече в Праге.

Проблемы в авиасообщении возникли после того, как двум государствам не удалось прийти к соглашению по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским маршрутам.