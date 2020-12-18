РФ и ФРГ проведут переговоры по совместному производству вакцин от COVID

https://static.news.ru/photo/9a9f915c-414a-11eb-9fee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeny Sinitsyn/Global Look Press

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поговорил по телефону со своим коллегой из Германии Йенсом Шпаном, Они обсудили организацию совместного производства вакцины от коронавируса.

Состоялся телефонный разговор министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко с министром здравоохранения Федеративной Республики Германия Йенсом Шпаном по вопросу организации совместного производства вакцин от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе, — сообщили в Минздраве РФ.

Переговоры состоялись по поручению президента РФ Владимира Путина. Российский министр рассказал коллеге об эффективности разработанной в России вакцины и о специальной онлайн-платформе, где содержатся все данные о вакцинированных.

Представитель немецкой стороны заявил о готовности Германии сотрудничать с РФ по вопросу привлечения компаний из ФРГ для совместного производства препарата.

Согласно достигнутой договорённости, в ближайшее время российские и немецкие эксперты в рабочем порядке проведут переговоры по вопросу поиска производственных мощностей для совместного производства российских вакцин, — передаёт РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагает странам СНГ вместе заняться производством вакцины от коронавируса.

Ранее глава РФ рассказал, что специалисты центра Гамалеи хотят создать «лайт-вакцину» с одним уколом и более коротким периодом выработки антител. Как отметил Путин, такая облегчённая вакцина «будет работать покороче», уровень защиты у неё также будет меньше, но в любом случае будет доходить до 85%, сообщал NEWS.ru.