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Россия готовится принять нацстандарты OpenRAN

03:19, 05 февраля 2021
Фото: Michele Limina/Xinhua/Global Look Press

Национальные стандарты телекоммуникационного оборудования Open Radio Access Network (OpenRAN) появятся в России весной в рамках импортозамещения. Их выпустит Центр компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернету вещей в Сколтехе. Предполагается, что новые стандарты позволят ускорить разработку российских решений для сетей 5G. 

Как рассказали "Известиям" в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), Россия станет первой в мире страной, которая примет открытую архитектуру OpenRAR как базу для нацстандарта. Отечественные стандарты будут гармонизированы с решениями, созданными в парадигме OptnRAR. При этом российская разработка уточнит и дополнит слабо прописанные в настоящее время области - например, в части информационной безопасности.

Также это ускорит разработку отечественных решений для сетей 5G. 

Ранее NEWS.ru сообщал, что в распоряжении Минобороны в ближайшее время будет новый автомобиль на базе бронемашины «Стрела». Разработкой займётся ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК).

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