Россия готовится принять нацстандарты OpenRAN

https://static.news.ru/photo/e0b19682-7788-11e9-895f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michele Limina/Xinhua/Global Look Press

Национальные стандарты телекоммуникационного оборудования Open Radio Access Network (OpenRAN) появятся в России весной в рамках импортозамещения. Их выпустит Центр компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернету вещей в Сколтехе. Предполагается, что новые стандарты позволят ускорить разработку российских решений для сетей 5G.

Как рассказали "Известиям" в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), Россия станет первой в мире страной, которая примет открытую архитектуру OpenRAR как базу для нацстандарта. Отечественные стандарты будут гармонизированы с решениями, созданными в парадигме OptnRAR. При этом российская разработка уточнит и дополнит слабо прописанные в настоящее время области - например, в части информационной безопасности.

Также это ускорит разработку отечественных решений для сетей 5G.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в распоряжении Минобороны в ближайшее время будет новый автомобиль на базе бронемашины «Стрела». Разработкой займётся ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК).