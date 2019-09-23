https://static.news.ru/photo/65ccf23c-de11-11e9-8dbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Роскомнадзор разработал поправки в законодательство РФ из-за решения британского медиарегулятора Ofcom по телеканалу RT. Цель изменений — зеркальный ответ на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ.

Если агрессивная политика любого регулятора в мире по отношению к российским средствам массовой информации будет необоснованно применяться, то, естественно, мы зеркально ответим, — цитирует РИА Новости главу ведомства Александра Жарова.

Британский медиарегулятор Ofcom назначил RT штраф в размере 200 тысяч фунтов стерлингов до решения суда за «нарушение правил вещания» на территории королевства. Телеканал назвал это решение возмутительным и необоснованным.

В заявлении Ofcom говорится, что компания не была беспристрастна, когда показывала сюжеты о войне в Сирии, о деле Скрипалей и несколько других историй. При этом штраф в несколько раз превышает санкции, наложенные на другие СМИ за более серьёзные нарушения.

Ранее, как сообщал News.ru, РКН объявил о начале проверки канала BBC World News, распространяемого на территории страны, а также интернет-ресурсов BBC «на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству».