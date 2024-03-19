«Россия будет биться за Промеса»: Жорин о новом уголовном деле футболиста Адвокат Жорин: Россия будет биться за Промеса из-за нового уголовного дела

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Квинси Промес

Появление информации о новом уголовном деле футболиста «Спартака» Квинси Промеса за неуплату налогов в РФ можно оценить как случайное и счастливое совпадение, заявил NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. По его мнению, происходящее говорит о том, что Россия будет биться и сражаться за игрока.

Есть вероятность, что это не хитрый ход, а случайное и счастливое совпадение, но вероятность такого крайне мала. Происходящее говорит в первую очередь о том, что Россия будет сражаться, биться за Промеса, что очень хорошо. Хорошо, когда страна заступается не только за своих граждан, но и за тех, которые важны для Отечества. Можно пожелать удачи, чтобы все это сработало и Промеса вернули в Россию, а не на его историческую родину, — сказал Жорин.

Ранее Жорин заявил, что в «Спартаке» все еще могут добиться отказа в экстрадиции Промеса в Нидерланды. По его словам, это возможно, если в документах об экстрадиции допущены серьезные процессуальные нарушения, которые нельзя устранить оперативно. Как отметил Жорин, в таких случаях суд отказывает в выдаче подозреваемого.

Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Он находился в ОАЭ на сборах вместе со «Спартаком». Футболист был задержан 29 февраля по подозрению в совершении ДТП с последующим оставлением места происшествия. После задержания спортсмена Амстердам направил запрос о его экстрадиции.