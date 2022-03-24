Россия без Чубайса

Случилось страшное. Анатолий Борисович подал в отставку со своего последнего поста спецпредставителя президента России по связям с международными организациями в целях устойчивого развития и аки тать в ночи покинул горячо любимую родину. Говорят, человека, похожего на великого реформатора, видели в Стамбуле у банкомата. И опознали по третьей его супруге — сценаристке Дуне Смирновой.

Даже не верится, что вот так вдруг ушла эпоха. Ведь, без всякого сомнения, Анатолий Борисович Чубайс — персонаж вполне исторический. Исторический в гоголевском смысле, то есть постоянно являющийся героем разного рода историй. Вот и теперь ходит история, что он перед прощанием успел перевести в кеш свой современный загородный особняк в пару тысяч «квадратов». То есть не был подвержен эмоциональному порыву, а к эмиграции подготовился обстоятельно, по-ленински.

Россия впервые по-настоящему полюбила его в качестве отца народной приватизации, символом которой стал ваучер, оценённый Чубайсом сразу в два автомобиля «Волга». Впоследствии он как-то стыдливо уходил от ответа, на каких расчётах строилось то историческое заявление. Но медийная аура великого реформатора изначально окружала Чубайса. Не зря ведь почти все российские рыжие наглые и вороватые коты получили громкую кличку Чубайс.

Затем Анатолий Борисович занимался реорганизацией единой энергетической системы России (РАО «ЕЭС РФ»), делил и соединял, отключал за неуплату даже стратегические ракетные части и постоянно поднимал плату за киловатты. Рост цен объяснялся необходимостью модернизации устаревшего оборудования. Вот только когда в столице случился роковой блэкаут, когда тысячи москвичей застряли в остановившихся лифтах и тоннелях метро, следов модернизации трансформаторов не обнаружили. Зато ряд ударников труда на ниве революции энергосистемы пополнили списки Forbes. Самой же удачной коммерческой операцией самого председателя можно счесть продажу на аукционе его просиженного кресла.

Анатолий Чубайс Сергей Булкин/NEWS.ru

Потом страна узнала о новом направлении спасения отечества — нанотехнологиях, способных качественно изменить нашу жизнь, как киношный алмаз. Естественно, кто ещё мог начать вспахивать такую финансовую целину, как не наш герой. Вот только казённых миллиардов «Роснано» требовало всё больше, а расплачивалось наполеоновскими планами и химерными проектами. Правда, руководство шло на жертвы, отказавшись от полётов на бизнесджетах. Но премии сотрудникам традиционно были обещаны двойные.

Теперь наследники Чубайса в «Роснано» фактически объявляют о банкротстве предприятия, начиная мучительные переговоры с кредиторами о неподъёмных долгах. Как активно шутили в интернете в подражание Высоцкому: «Где деньги, Толь?»

Когда он получил пост спецпредставителя президента, много было разговоров, что, мол, отныне с глаз долой. Анатолий Борисович получил возможность много времени проводить за границей. Но мало кто предполагал, что он там вообще останется. Стамбул ведь явно не конечная точка его дрейфа от родного берега. А в разного рода санкционных списках его имени нет. Хотя таким образом его и «засветили» западные партнёры. Недаром ведь и в новом качестве спецпредставителя он активно агитировал за зелёную энергетику, словно выполнял очередную европейскую методичку, сверхзадачей которой было превращение «углеводородного налога» в рычаг сохранения Западом контроля за глобальной экономикой.

Когда-то бытовала шутка. Как правительству в труднейшей ситуации резко поднять свой рейтинг? Посадить наконец Чубайса. Может, Анатолий Борисович что-то почувствовал? Утверждают же, что следствие по делу его многолетнего соратника Леонида Меломеда опять активизировалось...