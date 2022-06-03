Россия анонсировала снятие эпидемиологических ограничений для иностранцев Россия 14 июня снимет ограничения для прибывающих морским и воздушными транспортом иностранцев

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Тест на коронавирус

Эпидемиологические ограничения, для въезжающих в Россию воздушным и морским транспортом иностранцев будут сняты 14 июня, передает ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом. Отмечается, что Россия также снимет ограничения для прибывающих в страну железнодорожным транспортом граждан Узбекистана.

По итогам состоявшегося обсуждения членами оперативного штаба принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска. <...> Ограничения на въезд граждан Узбекистана в Россию железнодорожным транспортом будут сняты, — говорится в сообщении.

Ранее МВД Турции сообщило, что с 1 июня для въезда в страну туристам больше не нужно предъявлять ПЦР-тесты и тесты на антитела.

В середине мая руководство Австрии заявило, что гостям также больше не нужно нужно отбывать карантин, предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесённой болезни и результат отрицательного ПЦР-теста.