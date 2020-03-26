Президент России Владимир Путин выступит с обращением к гражданам страны из-за ситуации с коронавирусом около 15:00 мск.
Выступление главы государства покажет телеканал «Россия 24»,
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информацию, однако добавил, что обращение может выйти в эфир чуть позже.
Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин отменил вылет в Санкт-Петербург, чтобы поработать над текстом обращения к гражданам.
Согласно последним данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет. В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.
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