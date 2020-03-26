https://static.news.ru/photo/26f51046-6e88-11ea-a0b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выступит с обращением к гражданам страны из-за ситуации с коронавирусом около 15:00 мск.

Выступление главы государства покажет телеканал «Россия 24», передаёт RT.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информацию, однако добавил, что обращение может выйти в эфир чуть позже.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин отменил вылет в Санкт-Петербург, чтобы поработать над текстом обращения к гражданам.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет. В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.