«Россия 1» стал самым популярным телеканалом в РФ в ушедшем году

https://static.news.ru/photo/e9584956-5018-11eb-9427-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2020 году самым просматриваемым телеканалом на территории РФ снова стал «Россия 1», на него пришлось 12,4% всей российской телеаудитории.

Флагман ВГТРК удерживает позицию лидера c 2016 года. По итогам пятого года первенства «Россия 1» демонстрирует рост аудитории и увеличивает отрыв от конкурентов. По данным официальных телеизмерений, средняя доля аудитории телеканала «Россия» в 2020 году составляет 12,4% (Первый канал — 10,5%, НТВ — 9,4%), — цитирует РИА Новости сообщение компании ВГТРК.

Согласно представленной ВГТРК статистике, канал «Россия 1» занимал первое место по популярности с первой недели года и не уступал его ни разу на протяжении всех 52 недель. По сравнению с предыдущим годом доля аудитории канала увеличилась на 3,3 процентных пункта.

Завершившийся год потребовал от всех российских телевещателей существенных изменений и адаптации программной политики в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Телеканал «Россия» в начале апреля оперативно перестроил сетку, заметно нарастив объём информационного вещания, — отмечают в ВГТРК.

Сообщается, что телепередача «Вести в 20:00» стала в 2020 году самой популярной новостной телепередачей, а также высокие рейтинги показывает информационно-аналитическая программа «Вести недели с Дмитрием Киселёвым». Самым популярным развлекательным ток-шоу стала передача «Привет, Андрей!» с Андреем Малаховым, среди утренних передач высокие рейтинги отмечаются у семейной викторины «Сто к одному».

В январе 2020 года NEWS.ru писал, что наибольшее количество зрителей в новогоднюю ночь у телеэкранов собрал президент России Владимир Путин. Тогда речь Путина на Первом канале посмотрели 15,3% аудитории, а на «России 1» — 10,3%.