Журналистку Кеворкову отправят под суд за пост о талибах СК предъявил обвинения журналистке Кеворковой по делу об оправдании терроризма

Следственный комитет России предъявил обвинения журналистке и блогеру Надежде Кеворковой по делу об оправдании терроризма, после того, как она опубликовала пост о движении «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а также за репост из соцсетей ее друга, передает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемой Калоя Ахильгова. Женщину отправили в изолятор временного содержания, 7 мая ей изберут меру пресечения. Сама Кеворкова не признает вину.

По словам адвоката, речь идет о публикации в ее Telegram-канале, датированной 2018 годом. Кеворкова тогда разместила текст недавно убитого ее близкого друга Орхана Джемаля. Тот публиковал текст о нападении в Нальчике в 2010 году, а после его убийства обвиняемая разместила этот текст у себя, пояснил Ахильгов. Второй эпизод связан с оправданием деятельности талибов, данный материал подзащитная Ахильгова разместила в Telegram в 2021 году.

Известно, что Кеворкова ведет околорелигиозный блог, последние ее публикации были посвящены Израилю и палестино-израильскому конфликту, который она освещает более 20 лет. Статьи подозреваемой нередко публиковались в ряде запрещенных в России СМИ.

Утром 6 мая сотрудники силовых ведомств провели обыски у Кеворковой обыск, видеофрагменты которого появились в Сети. Согласно опубликованным кадрам, у блогера изъяли смартфон. Также в ее квартире обнаружили плакаты с надписями «Они не террористы» и «Лучше митинг».

Ранее юрист и правозащитник Михаил Салкин рассказал, что феминистке Залине Маршенкуловой, против которой возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма из-за поста о погибшем военкоре Владлене Татарском, грозит штраф от 300 тысяч рублей до миллиона или лишение свободы на срок до семи лет. По его словам, также суд назначает ограничение в виде запрета администрировать интернет-сайты.