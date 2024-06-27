Российскую журналистку наказали за статью для «Медузы» Суд оштрафовал журналистку Зольникову на 12 тысяч рублей за работу на «Медузу»

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Бабушкинский районный суд города Москвы оштрафовал журналистку Асю Зольникову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) за статью для издания «Медуза» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, признано нежелательной организацией), сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции. Ей предписано заплатить штраф за участие в деятельности нежелательной организации.

Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 12 тысяч рублей, — сказано в публикации.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал журналиста Алексея Пивоварова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 30 тысяч рублей. Его признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Пивоварова штрафуют не в первый раз. Он уже нарушал правило о маркировке иностранного агента.

В мае прокуратура составила протокол об участии в деятельности нежелательной организации против журналистки «Медузы» Светланы Рейтер. Генпрокуратура признала «Медузу» нежелательной организацией в январе 2023 года.

До этого суд оштрафовал другого журналиста издания — Дмитрия Кузнеца — на 10 тысяч рублей. Его также признали виновным в участии в деятельности нежелательной организации (ч. 20.33 КоАП РФ).