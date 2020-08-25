Российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали в форме порошка

https://static.news.ru/photo/b29cd462-e6fb-11ea-beb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Global Look Press

Вакцина от COVID-19, разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, получила регистрационное удостоверение на выпуск в форме лиофилизата — порошка для приготовления раствора для внутримышечных инъекций.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ. Препарат зарегистрирован в порядке, установленном постановлением правительства России, после клинических исследований, показавших его эффективность и безопасность, уточнили в ведомстве. Клинические испытания проходили при участии добровольцев в июне, июле и августе в Первом МГМУ имени И. М. Сеченова.

О регистрации вакцины 11 августа сообщил президент РФ Владимир Путин. Препарат получил название «Спутник V». Глава государства признался, что вакцину испытала на себе его дочь. В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего этапа исследований. Медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением исследований, то же касается людей из групп риска.

25 августа НИЦ Гамалеи получил разрешение на начало пострегистрационной фазы испытаний «Спутник V», передавал NEWS.ru.