https://static.news.ru/photo/9dfd6fe4-c8e3-11e9-ab1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Российская «дочка» Samsung – «Самсунг Электроникс Рус Компани» - оштрафована на 2,5 млн рублей за незаконную координацию цен на мобильные устройства у реселлеров.

Наряду с этим работники компании, которые непосредственно занимались контролем за поддержанием цен торговыми организациями, привлечены к административной ответственности

В ценовом сговоре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уличила компанию в феврале и позднее признала виновной в противоправной деятельности. В ведомстве отметили, что в процессе рассмотрения дела «дочка» Samsung прекратила координацию цен и оказывала помощь комиссии ФАС в расследовании. Это обстоятельство было учтено при назначении штрафа, сообщает « Прайм ».

Ранее News.ru писал, что австралийское отделение Samsung обвинили в недобросовестной рекламе. В местной комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) заявили, что безосновательные заявления компании о своей продукции дают ей несправедливое конкурентное преимущество. Поводом для претензий послужило утверждение, что смартфоны Samsung из серии Galaxy являются водонепроницаемыми.