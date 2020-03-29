https://static.news.ru/photo/6d70fdf8-71aa-11ea-8e50-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/kristkhapa

Заместитель главы департамента здравоохранения Смоленской области Кристина Рябкова в разгар пандемии коронавируса улетела отдыхать в Египет. Такой поступок пришёлся не по душе губернатору региона — он попросил её уволиться.

Бывший главный внештатный эпидемиолог региона улетела в отпуск 15 марта, после чего стала публиковать в социальных сетях фото из Африки. На тот момент в Египте коронавирусом были инфицированы 109 человек, а двое скончались. Вернуться из путешествия Рябкова должна была 26 марта, передаёт издание Ruposters.

На отъезд чиновницы отреагировал губернатор Смоленской области Алексей Островский. Он призвав Рябкову самостоятельно покинуть занимаемую должность.

Кристина Александровна вместо отдыха за границей должна была прервать свой отпуск в интересах сохранения жизни и здоровья смолян и вместе с коллегами ежедневно выполнять свой служебный долг. Считаю, что Рябкова, не дожидаясь выводов комиссии, должна принять самостоятельное решение о прекращении работы в замещаемой должности, — цитирует главу региона РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова была снята с должности. Женщина, скрывшая свою поездку в Испанию и вышедшая на работу, завезла в регион первый случай коронавируса. Против медика СК возбудил уголовное дело за халатность и сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожан, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.