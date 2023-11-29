Российскую армию усилят артиллерийскими соединениями большой мощности ВС РФ формируют новые артиллерийские бригады большой мощности

Фото: МО РФ

Миномет 2С4 «Тюльпан»

Новые артиллерийские части большой мощности начали формироваться в составе российских армейских корпусов, действующих в зоне СВО, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ. По их данным, завершается создание первой из них — 17-й артбригады, остальные еще формируются.

Собеседники издания отметили, что в состав новых артбригад включат дивизионы сверхмощных орудий 2С7 «Пион» и 2С7М «Малка», а также тяжелые минометы 2С4 «Тюльпан» и подразделения беспилотной авиации. В Минобороны рассчитывают, что формировании таких бригад радикально усилит огневую мощь ВС РФ. До начала спецоперации на Украине в российской армии была лишь одна воинская часть артиллерии большой мощности — 45-я бригада, входившая в состав Западного военного округа.

Военный эксперт Виктор Мураховский выразил уверенность, что новые соединения станут играть одну из главных ролей при прорыве обороны противника.

Сейчас важно дождаться того момента, когда солдаты и офицеры полностью освоят технику. Мы скоро увидим всю мощь «Малок» и «Тюльпанов». При использовании этих систем важно добиться грамотного и четкого применения всех средств артиллерийской разведки — радиолокационной, звуковой, пассивной, воздушной, БПЛА и ряда других, — подчеркнул эксперт.

По мнению Мураховского, артиллерии особой мощности требуются целеуказания, обеспечить их может разведка. Чтобы подразделения отработали взаимодействие в едином контуре нужно время, добавил эксперт.

Ранее Минобороны РФ показало, как расчет самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» группировки войск «Запад» накрыл огнем укрепленные позиции Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. По данным ведомства, противник понес серьезные потери. Преимуществом «Тюльпана» в Минобороны назвали в первую очередь его мощность — 240 мм. Российский самоходный миномет является самым мощным подобным оружием в мире.