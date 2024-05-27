Российскую актрису приговорили к 6,5 года колонии по уголовному делу Актрису Рамилю Искандер приговорили к 6,5 года по делу о наркотиках

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Рамиля Искандер

Первомайский районный суд Пензы вынес приговор заслуженной артистке России Рамиле Искандер (Хисамовой) по уголовному делу о покушение на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, пишет ТАСС. Актриса получила 6,5 года в исправительной колонии общего режима.

Назначить Хисамовой окончательное наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — сказал судья.

Обвинение просило суд приговорить Искандер к 11 годам лишения свободы. Для двух соучастников актрисы запросили по восемь лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, обвинение просило конфисковать у артистки в пользу государства два мобильных телефона и автомобиль Subaru Forester, которые она использовала в преступной деятельности.

Искандер задержали в августе прошлого года. Telegram-канал Baza сообщил, что у артистки обнаружили два килограмма мефедрона и дозу кокаина. Запрещенные вещества, включая те, что хранила актриса по месту своего жительства и в автомобиле в Москве, были изъяты. В марте 2024 года дело о попытке сбыта 2,6 кг запрещенных веществ передали в суд.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.