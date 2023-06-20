Российскому военному заплатили 1 млн рублей за уничтоженный Leopard Российский военный Кравцов получил 1 млн рублей за уничтоженный в зоне СВО танк Leopard

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Российский военнослужащий Андрей Кравцов, который уничтожил немецкий танк Leopard в зоне военной операции на Украине, получил денежную премию в размере 1 млн рублей, сообщает подведомственный Минобороны телеканал «Звезда». Сертификат на получение выплаты ему вручил член Совета Федерации, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

Уничтожившему Leopard российскому военнослужащему вручили премию в 1 млн рублей. Сертификат на выплату Андрею Кравцову передал сенатор Совфеда, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, — говорится в сообщении телеканала.

В Минобороны уточнили, что с момента начала проведения боевых действий на Украине выплаты за подбитую и уничтоженную технику получили 10 257 человек. В результате их действий суммарно была уничтожена 16 001 единица техники.

Ранее Министерство обороны России показало попадание в крышу башни немецкого танка Leopard-2A6 на Запорожском направлении российским дроном-камикадзе. На видео дрон попадает в самый последний момент точно в крышу танка.