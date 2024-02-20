Прокуратура Санкт-Петербурга запросила девять лет колонии общего режима для режиссера Всеволода Королева, который обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщает Telegram-канал «MR7 | Новости Петербурга». Прения сторон по делу петербургского философа проходят в Выборгском районном суде.
Прошу признать виновным и учесть общественную опасность содеянного, — заявил прокурор.
Кроме этого, сторона обвинения потребовала запретить Королеву размещать какую-либо информацию в интернете и администрировать сайты в течение четырех лет после освобождения. Суд над режиссером начался в октябре 2023 года. По информации следствия, Королев распространял ложную информацию об армии РФ по мотивам идеологической и политической ненависти.
Ранее Гагаринский суд Москвы заочно арестовал бывшего профессора Высшей школы экономики Константина Сонина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по делу о распространении заведомо ложных данных о ВС РФ. В настоящее время экс-преподаватель находится за пределами России. Уголовное дело против него было возбуждено весной прошлого года.